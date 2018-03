Colheita da soja atinge 75% em MS Plantio do milho também avança no estado

Foto: João Carlos Castro

Dados divulgados pela Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS mostram que a colheita em Mato Grosso do Sul atingiu 75%, totalizando 1,95 milhão de hectares da área disponibilizada para o cultivo da oleaginosa.

De acordo com o presidente da Associação, Juliano Schmaedecke, a região norte, com 71,2% é a mais avançada. “O tempo firme do início de março permitiu que os agricultores intensificassem os trabalhos nas lavouras. A evolução nos últimos 10 dias foi de 15,4% no estado, representando mais de 400 mil hectares”.

Segundo as informações do Siga/MS – Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio, ferramenta de monitoramento do Sistema Famasul e da Aprosoja/MS, o plantio de milho safrinha em Mato Grosso do Sul totalizou 61% nos municípios monitorados pelo projeto.

Clique aqui e acesse o Sigaweb no site da Aprosoja/MS.