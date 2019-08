Safra recorde Colheita do milho já supera 68% da área e confirma safra recorde em MS

A combinação do aumento da área plantada (5,73%) com a melhora da produtividade (88 sacas por hectares) deve resultar na colheita de 10,127 milhões de toneladas de milho na safra 2018/2019 em Mato Grosso do Sul, volume recorde na história do agronegócio estadual. Os dados são do Projeto SIGA/MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), ferramenta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS).

O boletim SIGA da primeira semana de agosto aponta que 68,7% das lavouras de milho já foram colhidas, com melhor desempenho na região Norte (92,1%), na região Sul 70,5% e no Centro o trabalho está menos adiantado (64,5%). O milho ocupa área de 1,918 milhão de hectares no Estado nesta safra, dos quais 1,317 milhão/ha já foram colhidos.

Os dados mostram, ainda, que a colheita evolui melhor que no comparativo do mesmo período do ano passado, quando apenas 44,5% da área havia sido colhida até a primeira semana de agosto.

O secretário Jaime Verruck (Semagro) lembra que, não fosse a ocorrência de geadas no início de julho nas regiões Sul, Sudeste e Sul-fronteira, a produtividade do milho poderia chegar a 100 sacas por hectare, o que projetaria um volume ainda maior da safra. Entretanto, apesar das condições climáticas desfavoráveis, a cultura teve um bom desempenho e a safra deste ano vai ficar quase 30% superior à do ano passado, que fechou em 7,838 milhões de toneladas.

"Com esses números Mato Grosso do Sul se consolida como grande produtor nacional de milho, com produtividade média e remuneração adequadas ao produtor", pontuou o secretário.

SIGA/MS

O Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio foi criado em 2009 para monitorar lavouras por meio de informações estatísticas e dados georeferenciados das culturas de soja 1ª safra e milho 2ª safra. Esses levantamentos são realizados por meio do acompanhamento de campo feitos pelos técnicos em mais de 60% dos municípios que possuem produção de soja ou milho, o que significa uma cobertura de 92% da área total utilizada pela agricultura no Estado.

Os técnicos produzem boletins semanais com acompanhamento da evolução das culturas que possibilitam a identificação de pragas, doenças, plantas daninhas, a localização dos usos do solo, perdas, dados climáticos, de armazenagem e logística. Desta forma, a ferramenta fornece informações acerca da dinâmica dessas atividades e sobre a importância em se ter eficiente gerenciamento da produção agropecuária e manejo sustentável dos ricos e diversos ecossistemas presentes no Estado.

Na versão Web, o Siga MS oferece aos usuários informações relacionadas às safras agrícolas, bem como um acervo de documentos e boletins técnicos publicados. A ferramenta, ainda, possibilita à Aprosoja/MS e ao agricultor atuar de forma estratégica na tomada de decisões com ações voltadas aos produtores de grãos de Mato Grosso do Sul.