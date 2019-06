Milho Colheita do Milho, Vazio Sanitário 2019 e o lançamento do E-florestal são destaques do MS no Campo

O programa MS no Campo desta semana destaca as ações do governo do Estado em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O lançamento e implantação do e-florestal – plataforma de Licenciamento Florestal Digital (e-Florestal) que tem como objetivo modernizar, dar maior celeridade e mais segurança ao licenciamento ambiental de operações florestais em Mato Grosso do Sul.

Durante a cerimônia de lançamento, o governador Reinaldo Azambuja ainda fez importantes anúncios como a destinação de recursos pelo Ministério do Meio Ambiente para os projetos de recuperação da Bacia do Rio Taquari, e ainda a destinação de recursos da Sudeco para a aquisição das patrulhas ambientais.

O programa ainda traz detalhes sobre o lançamento da Colheita do Milho 2ª safra. Com expectativa de produção estimada em 9,5 milhões de toneladas, o montante é 6% maior que a previsão inicial de 9 milhões de toneladas, o que representa a melhor safra de milho da história do Estado.

Também tem as reportagens de Paulo Yafusso sobre a Campanha do Vazio Sanitário 2019 e Karla Tatiane com o Giro de Notícias do Campo em todo o País. E tem ainda a nossa “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).