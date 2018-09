Dourados Colisão entre caminhão e caminhonete deixa um morto e dois feridos em MS "A vítima fatal estava conduzindo a caminhonete"

Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte

Um grave acidente na manhã desta quarta-feira (19/9), entre Dourados e Caarapó, na BR-163, envolvendo um caminhão de concreto e uma caminhonete, deixou duas pessoas em estado grave e uma morta.

De acordo com as primeiras informações do Dourados News, a vítima fatal estava conduzindo a caminhonete, e os ocupantes do caminhão levados ao hospital.

Circunstâncias do acidente e identificação dos envolvidos ainda estão sendo apuradas.

Novas informações em instantes.