Colisão Colisão entre carreta e caminhão deixa carga de mandioca espalhada na pista Trecho do acidente fica na rodovia entre Ivinhema e Deodápolis

Um acidente registrado entre um caminhão carregado de mandioca e uma carreta bitrem, deixou um dos motoristas feridos e a carga espalhada na MS-276, no trecho localizado entre Ivinhema e Deodápolis.

Conforme apurado pela equipe do Ivinotícias, a carreta colidiu na traseira do caminhão e a força do impacto arremessou o veículo a quase 20 metros do local do acidente.

O condutor da carreta sofreu escoriações leves como corte na cabeça, escoriações na face e uma suspeita de fratura no punho esquerdo. Já o motorista do caminhão não se feriu e ainda auxiliou no socorro do colega de trabalho.

Depois de receber os primeiros socorros, o ferido foi encaminhado para o Hospital Regional de Ivinhema.

*Com informações do Ivinotícias