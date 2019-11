Acidente Colisão entre motocicleta e bicicleta mata rapaz de 23 anos Ciclista foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

André Alexandre Ferreira de Almeida, 23 anos, morreu na noite de ontem (6) após colidir a motocicleta que conduzia contra uma bicicleta na BR-163, em Campo Grande.

Conforme informações do registro policial, André seguia pela BR-163 em uma motocicleta Yamaha Factor nas proximidades do residencial Dhama, quando acabou batendo na traseira de uma bicicleta conduzida por um jovem de 20 anos.

Com a colisão, André morreu na hora. O ciclista foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local do acidente e controlou o trânsito. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.