Terenos Colisão entre Van e caminhão gaiola deixa dez feridos na BR-262 "A Van saiu de Ladário com destino a Campo Grande e bateu na traseira do caminhão"

Foto: Reprodução/Página Brazil

Dez pessoas ficaram feridas em colisão entre uma Van e um caminhão boaideiro, na madrugada de hoje, sexta-feira (6), na BR-262, em Terenos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a Van saiu de Ladário com destino a Campo Grande e bateu na traseira do caminhão.

As vítimas foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Leblon e para a Santa Casa, ambas unidades de saúde na capital. O estado mais grave era do motorista da Van.