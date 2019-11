13º Com 1 milhão de trabalhadores, 13º deve injetar R$ 2,6 bilhões em MS Total de beneficiários caiu 6,1%, se comparado com 2018

O pagamento do 13º salário deve atingir 1,003 milhão de sul-mato-grossenses e injetar R$ 2,657 bilhões na economia estadual em 2019. As estimativas são do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e foram divulgadas nesta terça-feira (5).

De acordo com o levantamento, o acréscimo no total em relação a 2018 é de R$ 55,2 milhões - ou 2%. Na contramão, 64.630 trabalhadores a menos devem receber a gratificação, redução de 6,1% quando comparado com o exercício anterior.

Do total de beneficiários, 699.340 são assalariados dos setores público e privado. A parte restante reúne empregados domésticos com carteira assinada, que somam 35 mil trabalhadores.

Reunidos, os dois grupos respondem por R$ 1,999 bilhão da injeção com 13º. O rendimento médio calculado foi de R$ 2.850,04, valor que representa aumento de R$ 158,62 (ou 5,9%) no comparativo com 2018.

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) representam 30% do total de beneficiários do 13º salário este ano no Estado. O número caiu 80.314 pessoas de um ano ao outro, uma vez que passou de 384.160 em 2018 para 303.841 em 2019.

O valor médio da remuneração dos trabalhadores inativos atingiu R$ 1.216,55, com total de R$ 664,1 milhões aplicados ao grupo.

O Dieese não teve acesso aos números de aposentados e pensionistas dos regimes próprios do governo estadual e das prefeituras. Porém, estimou em R$ 245,8 milhões a soma de 13º salário pago ao primeiro; e em R$ 48,5 milhões ao segundo.

O departamento chegou aos cálculos com base em dados colhidos com Ministério do Trabalho, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Ministério da Previdência e STN (Secretaria do Tesouro Nacional).

O Dieese projetou inserção de R$ 214 bilhões na economia brasileira com pagamento do 13º salário até dezembro.