Chiquinho Telles Com 100% de assiduidade, atuação de Chiquinho Telles rende conquistas históricas neste primeiro seme

Uma histórica conquista para o Jardim Anache é resultado da luta do vereador Chiquinho Telles (PSD) que se arrastava desde 2013. Iniciado há três meses, a pavimentação do bairro foi concluída, representando a realização de um sonho de 30 anos.

Outra luta antiga do vereador que vai se tornar realidade se refere às obras de drenagem no Cidade Morena. Durante recente evento realizado nas Moreninhas, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) confirmou que “lançamos a licitação daquele problema Chiquinho que você sempre lutou para resolver ali no Cidade Morena”.

Além das melhorias já executadas a pedido do Parlamentar, a reforma anunciada do Parque Jacques da Luz inclui a revitalização do Parque Aquático. “Já demos a ordem de serviço, com isso vamos devolver o parque aquático à comunidade”, afirmou Marquinhos Trad.

Mesmo antes de ser empossado para seu primeiro mandato de vereador, Chiquinho Telles documentou sua luta pela revitalização da Praça da Moreninha III, solicitando a implantação de uma praça de esportes no espaço do campo de futebol.

Luta não menos árdua de Chiquinho Telles tange à retomada urgente do funcionamento da Maternidade das Moreninhas, inclusive ele já destinou para a unidade cerca de R$ 200 mil em emendas parlamentares do Fundo de Investimento Social (FIS). Por intermediação do vereador, lideranças da região se reuniram com o secretário municipal de Saúde, dr. José Mauro Pinto de Castro Filho, este que considerou que a unidade tem condições de oferecer novas especialidades médicas e mais serviços do que estavam sendo planejados. “Temos certeza que, na gestão Marquinhos Trad, as obras da reforma e ampliação desta maternidade vão ser retomadas, devolvendo para a população essa conquista histórica não só das Moreninhas, mas de toda Campo Grande. Outra boa notícia foi o início da reforma da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), no bairro Moreninha III”.

Mais dignidade às pessoas obesas

Vale ressaltar ainda uma lei de autoria de Chiquinho Telles, sancionada neste primeiro semestre pelo prefeito Marquinhos Trad (Lei nº 6.217/19), que dispensa a obrigatoriedade de pessoas obesas a passarem pela catraca de ônibus do transporte coletivo. Além de garantir mais acessibilidade, a Lei propõe evitar ocorrências de constrangimentos e até traumas.

Ações sociais e comunitárias

Paralelamente à sua atuação legislativa, Chiquinho Telles promove ações sociais e comunitárias. Neste primeiro semestre, as visitas de seu Gabinete Itinerante aos bairros da Capital foram intensificadas, resolvendo problemas que comprometiam o bem-estar dos moradores.

Os cursos de qualificação profissional também fizeram a diferença na vida das pessoas. Desde que foi lançado, o projeto social do Vereador atendeu cerca de 600 alunos, que foram habilitados para geração de renda. “A oportunidade é dada para ambos os sexos, mas de forma especial ficamos felizes com o empoderamento feminino, principalmente das mulheres que têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho”.

Outro projeto que merece destaque é o “Craques do Amanhã”, que atualmente atende seis regiões de Campo Grande, tirando da rua aproximadamente 1.200 crianças e adolescentes. Para o Vereador, o projeto além de revelar talentos, tem cumprido o papel social de oferecer uma formação saudável aos alunos, afastando-os principalmente do mundo das drogas.

Melhorias nos quatro cantos da cidade

As indicações apresentadas durante o primeiro semestre por Chiquinho Telles renderam melhorias nos quatro cantos da cidade, atendendo os anseios de lideranças e moradores. Segundo o Parlamentar, o mais importante é que os pedidos têm sido atendidos com celeridade. “Encontramos na gestão do prefeito Marquinhos Trad todo o apoio necessário para fazer com nossas indicações se transformem em importantes avanços para Campo Grande”.

Por entender que é sua obrigação, o Parlamentar tem 100% de assiduidade tanto nas sessões ordinárias, como nas solenes, e não abre mão de marcar presença constante nos bairros. “Tanto nosso gabinete na Câmara Municipal, como os itinerantes são voltados a atender à população. E com respaldo da gestão Marquinhos Trad, estamos colhendo bons frutos a favor da comunidade”.