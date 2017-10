Com 100 pontos UCDB é campeã geral dos jogos abertos pela 12ª vez consecutiva

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Esporte

Sete medalhas de ouro, três de prata e três de bronze foram conquistadas pelos atletas da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) durante a 39ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande, o que tornou a Instituição campeã geral da disputa pela 12ª vez consecutiva. As premiações foram entregues na noite de sexta-feira (6) em uma cerimônia no Centro Municipal de Treinamento Esportivo, na Esplanada Ferroviária.

De acordo com o coordenador da Área de Esportes da Católica, Luís Magalhães, mais uma vez a vitória é mérito do esforço dos atletas que garantem a boa qualidade do time e também da Universidade que proporciona a eles condições de treinarem cada vez mais. “No meio esportivo toda conquista é fruto do próprio trabalho. Para os alunos, é como se fosse uma prova e, nessa, eles se saíram muito bem. É realmente bastante gratificante”, pontuou.

Nesta edição dos Jogos Abertos, a Católica fez 100 pontos e conquistou o primeiro lugar nas seguintes modalidades: basquete (feminino e masculino), futsal (feminino e masculino), handebol (masculino), judô (feminino) e natação (masculino). Já o segundo lugar do pódio foi alcançado pelas equipes de vôlei (masculino e feminino) e pelo judô (masculino). Por fim, as três medalhas de bronze foram entregues ao atletismo (feminino e masculino) e à natação (feminino).

Para o treinador da equipe de futsal feminino da UCDB, Luís Fernando Borges, alcançar a medalha de ouro e ver alegria das atletas é a melhor recompensa pelo trabalho desenvolvido. “As meninas adoram essa competição e, na conta delas, já conquistamos oito vitórias com o passar dos anos”, revelou.

Uma das atletas que integrou a equipe feminina de futsal foi Bruna Elisbão. Ela expôs a sensação de receber o título de campeã: “É a melhor de todas! É o momento em que você vê que toda dedicação, comprometimento e disciplina nos treinos deram resultado. Valeu a pena o esforço porque o objetivo foi alcançado”.

A jogadora também pontuou a importância da estrutura oferecida pela UCDB para que a medalha de ouro fosse conquistada. “O apoio que a Universidade nos dá é o melhor possível. Treinamos em um ambiente bom, com materiais de primeira linha e, além disso, ganhamos bolsa de estudo para conseguir cursar a graduação e continuar fazendo o que mais gostamos — jogar futebol”, expôs Bruna.