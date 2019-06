Concurso Com 11 mil inscritos, concurso para auditor fiscal divulga locais de provas Processo seletivo que oferece, a princípio, dez vagas com salário de R$ 9,8 mil terá provas aplicadas no dia 23

Por: Humberto Marques 12/06/2019 às 16:19

Foi oficializado nesta quarta-feira (12) a data e horário, local e ensalamento geral dos candidatos que disputam o concurso público da Prefeitura de Campo Grande que oferece 10 vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita Municipal. O processo seletivo atraiu cerca de 11 mil inscritos, gerando uma concorrência superior a 1.000 candidatos por vaga. O edital prevendo o ensalamento dos candidatos foi assinado nesta quarta pelo secretário municipal de Gestão, Igor Barreto, e já divulgado pela PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) em seu site –na área de Comunidade, no campo Concursos (clique aqui para acessar). O acesso é restrito aos candidatos cadastrados. A prova do processo seletivo será realizada das 8h às 13h (no horário de MS) de 23 de junho na Uniderp Matriz (Rua Ceará, 333, bairro Miguel Couto). A organizadora informou que os portões serão abertos uma hora antes do início das provas, e fechadas 20 minutos antes da aplicação do exame. Quem chegar após o horário não poderá prestar o concurso. O salário para o auditor fiscal de Receita Municipal é de R$ 9.833,53, sendo exigido dos inscritos Nível Superior em quaisquer áreas. Os contratados atuarão, entre outras áreas, no combate à sonegação e aumento das receitas municipais. Conforme a prefeitura, cerca de 11 mil candidatos se inscreveram para a seleção, gerando a concorrência de um candidato por vaga. Embora preveja inicialmente 10 vagas, o processo seletivo tem validade de dois anos e poderá resultar na contratação de, pelo menos, 30 novos auditores. Os aprovados na primeira fase passarão pela prova de títulos e, na sequência, serão realizadas investigação social e curso de formação.