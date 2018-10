Concurso Com 1,5 mil vagas, concurso para professores e administrativos deve atrair 50 mil candidatos Certame pode bater recorde histórico no Estado; provas serão realizadas em dezembro e janeiro

O secretário de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul, Édio de Souza Viegas, calcula que o concurso público para a convocação de mil professores e 500 servidores administrativos para atuarem nas escolas, a ser realizado ainda neste ano, deva atrair ao menos 50 mil candidatos.

Confirmada a previsão, o certame bate recorde histórico no Estado. Na disputa por vagas no concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, promovido neste ano, o concurso cativou 46 mil interessados.

“O concurso para os professores, pelo que sei, será disputado por muitas pessoas de outros estados que buscam aqui uma melhor qualidade de vida”, disse Viegas, que acrescentou: “nosso Estado paga o salário em dia e o melhor para o professor no país”.

Viegas informou ainda que o edital do concurso foi republicado no Diário Oficial, edição desta sexta-feira (5), porque lá consta que os professores tiveram reajuste salarial de 2,7%. “E isso interessa os concorrentes, que serão convocados já em janeiro do ano que vem”, afirmou o secretário.

Ele disse ainda que o salário inicial do professor aprovado no certame será de R$ 2.878,73. Agora, se o docente for pós-graduado, a remuneração mensal sobe para R$ 3.070,74. Ou se tiver concluído mestrado, alcança R$ 3.166,49.

As provas para os professores serão aplicadas no dia 16 de dezembro. Já as provas para os servidores administrativos nas escolas a avaliação acontece no dia 6 de janeiro de 2019.

Hoje, segundo Édio Viegas, o número de professores que atuam em escolas estaduais gira em torno de 18 mil, 7 mil dos quais convocados.

Ainda de acordo com o secretário, as inscrições já começaram e vão até o dia 4 de novembro para os candidatos a professores e até o dia 16 de novembro aos concorrentes às vagas do setor administrativo.

O concurso vai selecionar professores de Artes (123); Biologia (80); Física (157); Filosofia (29); Geografia (53); História (58); Português (49); Inglês (49); Matemática (277); Química (97) e Sociologia (28).

http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO9757_05_10_2018