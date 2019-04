Temperatura Com 16ºC durante a manhã, Campo Grande teve o dia mais frio do ano Temperatura quebrou o recorde de 17°C registrado em fevereiro

A Capital registrou no início da manhã desta segunda-feira (8), 16,7°C. Foi a menor temperatura registrada em 2019, quebrando o recorde de 17°C em fevereiro. Mas o friozinho foi só no amanhecer mesmo, pois o sol apareceu e as temperaturas voltaram a ficar elevadas.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o ar frio de origem polar entrou no estado no último fim de semana. A queda acentuada da temperatura foi sentida com maior intensidade no centro-sul e oeste do estado. Ainda de acordo com o instituto de meteorologia, cidades como Rio Brilhante, Amambai e Bela Vista chegaram aos 13°C.

A previsão do tempo aponta que o ar frio de origem polar se afasta e a semana segue com predomínio de calor e umidade do ar elevada.