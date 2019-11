Cotidiano Com 184 vagas, pré-matricula para ensino integral começa no dia 21 Há vagas nas Escolas Profª Ana Lúcia de Oliveira Batista, Profª Iracema Maria Vicente, Profª Alcídio Pimentel e Kamé Adania

Escola Municipal Profª. Ana Lúcia de Oliveira Batista tem 65 vagas para o ensino integral Foto: Marcos Ermínio

Com 184 vagas, da educação infantil ao ensino fundamental, a matrícula para o ensino integral da Reme (Rede Municipal de Ensino) começa no dia 21 de novembro. As vagas estão disponíveis nas Escolas Municipais Profª. Ana Lúcia de Oliveira Batista, Profª. Iracema Maria Vicente, Prof. Alcídio Pimentel e Kamé Adania.

Os pais ou responsáveis interessado devem realizar a pré-matrícula entre o dia 21 e 29 de novembro, pelo site da prefeitura, pelo telefone 0800 615 15 15 ou na Divisão da Central de Matrículas. Entre os dias 2 e 6 de dezembro, os interessados devem levar os documentos exigidos pela Semed (Secretaria Municipal de Educação).

De acordo com o edital os critérios para a disponibilização de vagas dependem de cada uma das quatro escolas que tem ensino integral.

Na escola Municipal Profª. Ana Lúcia de Oliveira Batista, que tem 65 vagas para o ensino integral, a prioridade das vagas será para os alunos que moram no bairro Paulo Coelho Machado. Já as vagas remanescentes serão reservadas para os alunos que moram no Jardim Centro Oeste, Varandas do Campo, Novo Século, Mário Covas, Canguru, Marajoara, Bálsamo, Brandão, Jardim das Meninas, Macaúbas, Campo Nobre, Ramez Tebet.

Na Escola Municipal Profª. Iracema Maria Vicenteas 70 vagas estão previstas para os alunos que moram em um raio de até 2 mil metros de distância da escola.

Já nas escolas as Escolas Municipais Prof. Alcídio Pimentel e Kamé Adania, as vagas estão abertas para todo candidato que tiver interesse em realizar inscrição, independente do endereço. Nas unidades estão disponíveis 38 e 11 vagas, respectivamente.

As inscrições deferidas serão divulgadas no dia 17 de dezembro, no site da prefeitura. Já o resultado da designação dos alunos será divulgado no dia 14 de janeiro do ano que vem. Os pais e reponsáveis deverão efetivar a matrícula entre os dias 14 e 17 de janeiro na escola designada.