Com 20 modalidades esportivas, Aulão de ginástica terá oficinas para crianças e adultos nesta 5ªfeir

Aliando saúde, bem-estar, diversão e atividade física, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realiza o Aulão Movimenta Campo Grande, com 20 oficinas de esporte e lazer gratuitas para todas as idades na próxima quinta-feira (28), a partir das 18 horas, na Praça Belmar Fidalgo.

O Aulão integra a programação de fechamento das atividades de 2019 e chama a atenção da população para as atividades oferecidas, além de estimular a prática de atividades físicas de forma regular. Todas as oficinas do Aulão acontecerão de forma simultânea e visa atender crianças e adultos nas modalidades de capoeira, lutas, atletismo, ginástica rítmica, ginástica artística, voleibol, futebol, recreação com brincalhão, pilates, beach tennis, funcional, vôlei de praia, zumba e ritmos. Além dos exercícios, haverá brindes entre os participantes.

Para o coordenador do Aulão, professor Vanderlei Sandim, o objetivo é fazer com que mais pessoas se movimentam a cada dia. “Hoje atendemos em 70 locais e com mais de 20 mil pessoas inscritas nas oficinas, mas ainda temos muitas pessoas para alcançar, falar da importância da atividade física e despertá-la para o interesse em se movimentar, e o Aulão é um dia de concentração das atividades, com oficinas coletivas, dinâmicas e divertidas, misturando diversas modalidades e proporcionando o momento de experimentação das modalidades”, comentou.

Serviço

Aulão gratuito Movimenta Campo Grande

Data: 28 de novembro

Horário: 18h

Local: Praça Belmar Fidalgo

Informações: 3314-3971