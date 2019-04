Levanta Juventude Com 200 vagas, 27º Levanta Juventude está com inscrições abertas

Com início no dia 6 de maio, a 27ª edição do curso Levanta Juventude está com inscrições abertas. São 200 vagas para jovens de 15 a 29 anos.

No evento são realizadas palestras e dinâmicas com temas envolvendo Comportamento Organizacional, Marketing Pessoal, Dicção e Oratória, Liderança, Criatividade e Inovação.

De acordo com informações da Prefeitura, o curso é realizado até o dia 10 de maio das 13h às 17h e já atendeu mais de 5 mil jovens em dois anos do programa.

O local do curso é o auditório do Sebrae-MS, na avenida Mato Grosso, 1661 – Centro, para participar desta edição, os interessados devem (67) 3314-3577 ou ir pessoalmente à sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.