Inscrições Com 21 modalidades, Prefeitura abre inscrições para Jogos Escolares e Jogos Paralímpicos

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição dos Jogos Escolares Paralímpicos de Campo Grande e 34ª edição dos Jogos Escolares Campo-grandenses, campeonatos destinado aos jovens de 11 a 16 anos e aberto às escolas de toda a Capital.

Os Jogos Escolares Paralímpicos contam com quatro modalidades: Atletismo, Bocha, Parabadiminton e Tênis de Mesa, em um calendário que vai de setembro a outubro.

Assim como ocorreu na primeira edição, os Jogos Paralímpicos vai acontecer simultaneamente com os Jogos Escolares Campo-grandenses nas modalidades de Atletismo, Badminton, Basquete 3×3, Ciclismo, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Basquetebol ,Futsal, Handebol, Beach Tennis e Voleibol.

As fichas de inscrição já está disponível no site da Funesp e podem ser realizadas até o dia 16 de setembro para os Jogos Escolares, e até dia 19 de setembro para os Jogos Escolares Paralímpicos. Os interessados devem preencher o cadastro e apresentá-lo na sede da Funesp com o comprovante da situação escolar.

“Os Jogos Escolares vão selecionar os jovens atletas para os Jogos Estaduais e Paresc, além de fomentar o desenvolvimento do esporte e surgimento de novos talentos”, afirma o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra.

Site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/