ANO NOVO Com 25 mil pessoas, Virada na Capital teve queima de fogos silenciosos e chuva de papel ecológico Festança teve protagonismo em consciência social e ambiental

O prefeito Marquinhos Trad a esquerda Foto: Divulgação/Montagem-MS Notícias - Foto: Leonardo de França/ MídiaMaxa

Aproximadamente 25 mil pessoas foram na noite de ontem (31), passar a Virada do Ano na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena em Campo Grande. A Cidade abriu as portas as 16h e com queima de fogos silenciosos encerrou os 30 dias de evento em alusão as datas festivas de final de ano.

A organização do evento é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).



Presente em quase todos os dias na Cidade do Natal, o prefeito da Capital sul-mato-grossense, Marquinhos Trad (PSD), felicitou a todos os campo-grandenses. “Quando a gente celebra algo, a gente convida os amigos e a família e hoje é um dia de celebração. É o que estamos vendo aqui. Que este ano novo nós possamos continuar trabalhando, com respeito ao cidadão e pela cidade que nós amamos, sempre buscando melhorar. Feliz Ano Novo”, disse Marquinhos, acompanhado pela Primeira-Dama, Tatiana Trad, e suas filhas, Mariana e Alice.

A programação da noite de ontem, contou com bandas de Rock, Pop e Pagode e seguiu até o fim da primeira hora de 2020.

Ainda foi realizado o charmoso e já tradicional desfile de bonecos.

A surpresa na hora da virada do ano ficou por conta dos efeitos de iluminação e a chuva de papel picado lançados à meia-noite, celebrando a chegada de 2020, encantando quem estava presente.

Eles substituíram os antigos fogos de artifício, em respeito ao decreto assinado em outubro que proíbe a queima de fogos em eventos da Prefeitura. O papel picado que foi utilizado é ecológico, que em contato com água se dissolve, não trazendo danos ao meio ambiente, garantiu a organização.

Toda a estrutura da Cidade do Natal funcionará normalmente hoje 1º, inclusive o ônibus turístico City Tour que terá quatro saídas, às 17 horas, 18 horas, 19 horas e 20 horas. A Cidade ficará aberta até dia 06 de janeiro.