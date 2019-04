Inscrições Com 400 vagas, estão abertas inscrições para o curso Levanta Juventude

Direcionado ao público jovem e que busca ingressar no mercado de trabalho, a Prefeitura de Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Jovens, está com inscrições abertas para a 25ª e 26ª edição do Levanta Jovem, com 400 vagas disponíveis, para jovens de 15 a 29 anos.

Através de palestras e dinâmicas, o objetivo é motivar, orientar e mostrar as exigências do mercado de trabalho, além de mostrar ao jovem o seu potencial e encorajá-lo a buscar seu espaço no mercado. O projeto é totalmente gratuito e responsável pela capacitação de mais 5 mil jovens na Capital.

A 25ª edição Programa será na próxima semana, nos dias 08 e 12, das 13h às 17h30, no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande – IMPCG, que fica na Travessa Pires de Matos, número 50, bairro Amambaí. Já a 26ª edição do Levanta Juventude será do dia 15 a 19 deste mês, das 13h30 às 17h30, no Espaço Arena Teatro do Shopping Bosque dos Ipês na Capital.

Para o subsecretário de Políticas para Juventude Maicon Nogueira, o Programa Levanta Juventude está consolidado em diversos aspectos, entre os quais, a parceria com o setor privado. “Para nós, que fazemos parte da atual administração municipal, realizar o Programa Levanta Juventude todo mês, em parceria com o setor privado, é o resultado de comprometimento e responsabilidade com os jovens de nossa Capital”, destaca Maicon.

Para realizar a inscrição basta encaminhar-se à sede da subsecretaria, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro, ou ligar para (67) 3314-3577.