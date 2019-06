UFMS Com 41 vagas, UFMS abre seleção para professores substitutos

Podendo chegar aos R$ 6,2 mil de remuneração, a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), está com processo seletivo para professores substitutos. São 41 vagas para especialistas, mestres e doutores de diversas áreas de conhecimento.

Segundo as informações, os selecionados atuarão nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. O regime de trabalho poderá ser de 20 ou 40 horas semanais.

A UFMS ressalta que a remuneração também varia conforme a titulação, podendo chegar a até cerca de R$6.200,00, e a seleção será composta por provas escrita, didática e de títulos.

Vale lembrar que as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pessoalmente ou através de procuração. Os documentos necessários são identidade, comprovante de CPF e Curriculum Vitae, no formato da plataforma Lattes/CNPq, documentado, além das cópias dos diplomas de graduação, especialização, mestrado ou doutorado.

Aos interessados, o edital de divulgação do processo seletivo, com orientações gerais, requisitos e a documentação necessária já está disponível no site. Editais específicos para cada vaga, com todas as informações como período e local de inscrição, bibliografia e realização das provas serão publicados também neste site.