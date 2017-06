Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Com 600 vagas, UFMS lança edital do Vestibular EAD 2017

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul lançou o edital do Vestibular EAD UFMS 2017. Com 600 vagas distribuídas nos polos de apoio presencial de Campo Grande, Bataguassu, Bonito, Bela Vista e São Gabriel do Oeste, as inscrições para o vestibular começam no dia 26 de junho, exclusivamente pelo site da organizadora do processo seletivo, a Fapec (www.fapec.org/concurso).

Para o Polo de Apoio Presencial de Campo Grande serão ofertadas 100 vagas para Bacharelado em Administração Pública. Em Bataguassu, serão 50 vagas para o curso de Ciências Biológicas. No Polo de Bonito, são 50 vagas para o curso de Letras Inglês/Espanhol, 50 vagas para Licenciatura Pedagogia e 75 para Licenciatura Educação Física. No Polo de Bela Vista, são 50 vagas para Licenciatura Pedagogia e 50 para Letras Inglês/Espanhol. O Polo de São Gabriel do Oeste terá 50 vagas para Bacharelado em Administração Pública, 50 para Ciências Biológicas e 75 para Licenciatura em Educação Física.

O período de inscrição será de 26 de junho a 24 de julho. Os candidatos que preencherem os requisitos previstos no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, que é de R$ 80, entre os dias 26 e 30 de junho.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, os candidatos podem entrar em contato com a Fapec, pelos telefones 3345-5910 ou 3345-5915, e também pelo e-mail vestibular.ead@ufms.br.

O edital completo pode ser acessado aqui.