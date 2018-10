Jogos Radicais Urbanos Com 700 atletas inscritos, Jogos Radicais Urbanos acontecem neste final de semana As provas serão válidas para as etapas nacionais e estaduais nas modalidades de Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle

Com 700 atletas inscritos, de vários estados, a Prefeitura de Campo Grande inicia a 2ª edição do Jogos Radicais Urbanos neste final de semana. As provas serão válidas para as etapas nacionais e estaduais nas modalidades de Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle. Na sexta-feira (12) inicia a entrega de kits na Neo Esporte, a partir das 14 horas. Nos dias 13 e 14, as provas acontecem no Parque das Nações Indígenas e no Parque Estadual do Prosa.

O Stand Up Paddle terá a largada oficial às 9 horas do sábado (13) e será etapa do Campeonato Brasileiro. A prova é a última prova classificatória para o Mundial, os remadores competirão em baterias definidas por chaves em provas curtas, em uma raia de 200 metros de extensão.

Na Corrida de Trilha, a largada kids, com 2 km para crianças de 13 a 15 anos, será às 15 horas e a largada oficial adulto será às 16 horas e o percurso será de 7,8 km, passando pelos parques, dois dos cartões postais mais bonitos de Campo Grande.

No domingo (14), a prova de Mountain Bike, a largada kids será às 7 horas e a largada oficial adulto será às 7h30, com três provas em um circuito de 10 km, sendo 4 km no Parque Estadual do Prosa e 6 km no Parque das Nações Indígenas. A prova será etapa do Campeonato Estadual e valerá pontos no ranking. A competição terá três percursos: Pró 50 km (com 5 voltas), Sport 30 km (com 3 voltas) e Turismo 20 km (com 2 voltas), divididos nas categorias de idade e sexo.

Entre os patrocinadores estão Caixa Econômica Federal, Gilmar Bicicleta, Neo Esporte, Novotel, Chinelos Pantaneiras, Athletica, Natural Tem, Pharmacenter, Tereré Shop, Café Três Corações e Móveis Aroeira. E o evento conta com o apoio da ABRASEL, Sectur, Câmara Municipal, Imasul, Semagro, Corpo de Bombeiros, Unigran, Sesau e Exército Brasileiro.