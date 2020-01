Maconha Com 860 Kg de maconha, camionete furtada é apreendida após bater árvore Condutor abandonou veículo às margens de rodovia após acidente e, até o momento, não foi localizado

Mais de 800 quilos de maconha foram apreendidos, nesta segunda-feira (13), após o condutor de uma camionete modelo Toytota Hilux perder o controle da direção e colidir o veículo em uma árvore, às margens da rodovia BR-267, em Bataguassu, a 335 quilômetros da Capital.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), além da apreensão dos entorpecentes, o automóvel usado para transporte apresentava placas falsas e, após averiguação, os policiais descobriram que a camionete havia sido furtada em outubro do ano passado, no Rio Grande do Sul.

Ao todo, 1054 tabletes da droga foram encontrados dentro do veículo, além de um rádio comunicador. Ainda segundo a PRF, a descoberta aconteceu após equipe ser acionada para atender um chamado de acidente, na altura do km 38 da rodovia.

O condutor do veículo conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado. A droga e a camionete foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil do município.