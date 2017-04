Explosão Com 93% do corpo queimado está em estado grave o coordenador da Carvana da Saúde "Supeita-se que a explosão de um gás de cozinha na residência teria provocado as queimaduras"

Por: Tero Queiroz 11/04/2017 às 08:42

Foto: Reprodução/Web Estevão Barbosa da Cruz (28), médico titular e coordenador da Caravana da Saúde, está internado em estado grave na UTI (Unidade de Pronto Atendimento) da Santa Casa de Campo Grande após ter 93% do corpo queimado. O profissional, teria sido vítima de uma explosão de gás de cozinha. A instituição confirma apenas que o paciente chegou ao hospital por volta da 1h, estava consciente e reclamava de dores pelo corpo todo. O estado de saúde dele ainda é considerado grave e somente depois que o quadro de Estevão for estabilizado é que ele será encaminhado para a ala de queimados do hospital. Não há registros sobre as circunstâncias da explosão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não foi feito atendimento de ocorrência do tipo neste domingo (9). A SES (Secretaria de Estado de Saúde) não tem detalhes sobre o que aconteceu com o médico e só confirma que ele faz parte do quadro de profissionais do Estado e que é um dos coordenadores da Caravana da Saúde. Estevão Barbosa formou-se em medicina na Uniderp, em 2013, conforme consta no currículo disponibilizado por ele na internet. Ele tem especializações em radiologia, urgência e emergência e gestão em saúde. (Com assessoria).