Com acesso à alta tecnologia, detentas da Capital realizam exames na carreta do HC de Barretos

Com a finalidade de oferecer diagnóstico precoce e prevenção de doenças, a unidade móvel do Hospital do Câncer de Barretos realiza, nesta quinta-feira (14.6), exames de colo do útero e de mama em reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” (EPFIIZ), na Capital. Os trabalhos se estenderão até às 17h.

A ação acontece por meio da parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Hospital do Câncer de Barretos, Instituto de Prevenção Antônio Morais dos Santos e 50ª Promotoria de Justiça.

A previsão é que sejam atendidas 134 reeducandas, sendo que os exames do colo uterino são destinados a mulheres entre 25 e 65 anos e o de mama para a faixa etária entre 40 a 69 anos. Serão realizados 80 preventivos e 54 mamografias.