Com adesão ao Brasil Mais Produtivo, indústria aumenta produtividade em 60%

Após a adesão ao Programa Brasil Mais Produtivo, a empresária Juliana Aranda, da RU Uniformes, de Campo Grande (MS), registrou um aumento na produtividade de 60,71%. O resultado foi apresentado nesta sexta-feira (10/11) na sede do Senai Empresa, quando a equipe do CTV (Centro de Tecnologia do Vestuário) detalhou ao empresário a utilização da metodologia Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing), que é baseada na redução dos desperdícios mais comuns no processo produtivo: superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos.

De acordo com a técnica especializada do CTV, Milena Santos, depois dos ajustes propostos pela equipe do Senai Empresa, a RU Uniformes poderá atingir um ganho anual de mais de R$ 60 mil. “O Brasil Mais Produtivo é um programa que propõe metodologias relativamente simples, que necessitam de quase nenhum investimento, mas que aumentam a produtividade da empresa”, afirmou.

Na avaliação da empresária Juliana Aranda, os resultados apresentados foram uma surpresa. “Quando você avalia os resultados pontuais em forma de gráficos e tabelas, torna a visualização mais fácil de compreender. Com as pontuações feitas aqui, poderemos crescer em produtividade interna. Qualidade nós temos, equipe técnica nós temos, mas essas mudanças irão ampliar minha margem de lucro, o meu resultado financeiro e, consequentemente, a minha competitividade”, pontuou.

A gerente da RU Uniformes, Vanessa Ferreira Sandin, comentou que a apresentação dos resultados do programa apontou as falhas da empresa e o que deve ser feito para corrigi-las. “Essa apresentação nos mostrou uma visão da fábrica que nós, que estamos dentro do processo, geralmente não enxergamos. Fiquei surpresa com a qualidade do trabalho apresentado, com o cuidado que a equipe do Senai Empresa teve em medir o tempo de produção e o custo. A partir de agora, sabemos os pontos que devem ser corrigidos para melhorarmos nossa produtividade”, ressaltou.

Para o consultor da RU Uniformes, Rafael Meingerian, o Brasil Mais Produtivo é uma oportunidade para a empresa se adequar às novas formas de trabalho. “Vejo com muitos bons olhos esse programa, principalmente depois dessa apresentação, que apresentou um ganho de produtividade bastante significativo com pouco investimento por parte da empresa”, disse.

O Programa Brasil Mais Produtivo (B+P) é uma iniciativa do Governo Federal que visa aumentar a produtividade em processos produtivos de empresas industriais, com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e alto impacto. O Programa é coordenado pelo MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) e realizado pelo Senai, ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), com a parceria do Sebrae e apoio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).