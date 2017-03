Política Com agenda cheia governador articula sobre sistema prisional após viagem à Brasília

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda de trabalho em Brasília (DF) nesta terça-feira (14) e faz audiências com os ministros da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serraglio, das Cidades, Bruno Araújo, e da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antônio Imbassahy.

Para debater pautas relacionadas ao sistema prisional de Mato Grosso do Sul, Reinaldo se reúne com o ministro Osmar Serraglio às 10h. O encontro será no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Às 15h será a reunião do governador com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, na Secretaria de Governo. Uma das atribuições do ministro é auxiliar o presidente Michel Temer na coordenação política e social, em especial no relacionamento com o Congresso Nacional, partidos políticos, e na interlocução com Estados, Distrito Federal e municípios.

Na última agenda, às 18h30, no Ministério das Cidades, Reinaldo encontra o ministro Bruno Araújo para discutir assuntos relacionados à área da habitação. Todas as audiências serão realizadas no horário de Brasília. (Co assessoria).