Comparsas Com ajuda de 8 comparsas, mulher organizou roubou a motorista de MS

Mulher identificada como Rosângela Silva de Oliveira foi presa pela Polícia Militar durante operação na manhã desta sexta-feira, em Várzea Grande (MT), suspeita de liderar quadrilha que assaltou e manteve em cárcere privado um caminhoneiro sul-mato-grossense na noite de quarta-feira. A vítima foi liberada em ação da Polícia Civil ontem. Ao todo foram 9 prisões.

De acordo com a Gazeta Digital, durante apuração do caso, a PM chegou a um suspeito identificado como Celso Vidal, no bairro Ouro Verde. Ele já tinha mandado de prisão em aberto e começou a passar mal durante a abordagem. No entanto, relatou informações sobre a rotina do sequestro e apontou que Rosângela seria a mandante do crime.

A equipe foi para a casa dela, onde encontrou notas falsas que somaram R$ 740, meia barra de maconha e um rastreador de veículos. A vítima foi informada e reconheceu o quarto da casa dela como o local em que havia sido detida. A partir da prisão deles, as autoridades chegaram a mais sete pessoas. Ao todo, foram presos cinco homens e quatro mulheres.

O caso

Conforme noticiado ontem, a vítima relatou que foi contratada para fazer um transporte partindo de Várzea Grande para Ponta Porã e, chegando no Estado vizinho para preparar a carga, foi abordado pelo grupo que anunciou o assalto e o levou para um cativeiro. Um dos criminosos assumiu a direção e seguiu com o veículo rumo à fronteira.

Na manhã de ontem, familiares procuraram a Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos Veículos), em Campo Grande, alegando que o motorista havia saído de casa para fazer um transporte na noite de quarta-feira e que ainda não tinha mantido contato com a família. Os investigadores passaram a fazer buscas para tentar identificar a localização do veículo.

De acordo com a delegada Aline Gonçalves Sinnott Lopes, da Defurv, ao ter conhecimento de que o veículo estava transitando pela cidade de Rondonópolis (MT), foram acionados policiais da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do Mato Grosso), que conseguiram interceptá-lo na BR 163, município de Itiquira (MT), quase na divisa dos Estados.

Ainda segundo a delegada, o veículo estava era ocupado por Flavio Fonseca de Jesus, 33 anos. O homem o foi autuado em flagrante por roubo, uma vez que tinha conhecimento dos fatos e, ainda assim, aceitou fazer o transporte. Assim que foi preso, confirmou que a vítima estaria em cárcere privado e que ficaria refém dos criminosos até que o caminhão cruzasse a fronteira do Brasil com o Paraguai. Na sequência, a Defurv e a Derf começaram negociação para libertação da vítima. O motorista foi resgatado por volta das 14h.