Clima Com alerta de tempestade, frente fria derruba calorão e máxima é de 34ºC em MS Dia amanheceu mais nebuloso, com promessa de chuva e água já caiu forte no sul do Estado

Mais nuvem e menos céu no horizonte de Campo Grande na manhã desta quarta-feira (27) na Avenida Afonso Pen Foto: Marcos Maluf

Mato Grosso do Sul amanheceu mais fresco, principalmente a Capital, com cenário mais nebuloso, fresco e céu menos azul. A frente fria que chegou ao Estado derrubou, um pouco, o calorão e a máxima prevista para esta quarta-feira (27) é de 34ºC e a mínima, 18°C. Com tempo instável e alerta de tempestades e trovoadas, as chuvas devem ser mais abrangentes.

E duradouras. É o que afirma o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que já havia alertado sobre o declínio das temperaturas. Em Mato Grosso do Sul há 2 alertas de tempestade: de perigo potencial para 68 cidades e de perigo para 17.

Em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande, a chuva veio forte e com vento por volta das 22h30 e deixou vários bairros sem energia. Sul e sudoeste têm máxima prevista de 27 graus e mínima de 22, temperaturas esperadas para Ponta Porã e Dourados, a 233 km de Campo Grande.

Em Campo Grande máxima é de 27°C e a mínima, 23°C, com previsão de tempo nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas fortes. No centro norte, em São Gabriel do Oeste, a previsão é de máxima de 30 graus e mínima de 25. Em Coxim, a máxima é ainda menor, segundo o Inmet, 27 graus,

Na região leste, Três Lagoas e Brasilândia podem aguardar máxima de 30 graus e mínima de 23, e no Pantanal, em Miranda, Aquidauana e Corumbá, a máxima será de 35°C e a mínima de 27°C.

Próximos dias – Segundo o Inmet, na quinta-feira (28) e sexta-feira (29), as instabilidades estarão ainda ativas com destaque para as regiões norte e leste, mas com menor chance de chuva no sudoeste. No sábado (30) as instabilidades se concentram no norte e nordeste do estado. No centro-sul a nebulosidade diminui, mas ainda com possibilidade de chuvas isoladas.