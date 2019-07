Incêndios Com alerta de tempo seco, MS registra 104 incêndios no fim de semana Em Campo Grande foram registrados 46 incêndios em vegetação

Com alerta para baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul, durante o fim de semana, o Corpo de Bombeiros registrou 104 incêndios em vegetação no Estado. Deste total, 46 ocorrências, o que representa 44% dos registros, o correram em Campo Grande.

Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, foram registradas cerca de 30 queimadas por dia.

A queimada em uma área de vegetação em frente a Energisa, no Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande, destruiu 1 hectare de vegetação e cobriu com fumaça a Avenida Gury Marques na manhã do último sábado (27).

O incêndio em uma leiloeira destruiu 15 sucatas de veículos que estavam guardadas em área na Avenida Três Barras, no bairro Lagoa Dourada, em Campo Grande. No total, 15 sucatas de veículos foram destruídas.

Tempo seco - Nesta segunda-feira (29), Campo Grande completa 13 dias de estiagem. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, da Uniderp, a última chuva registrada foi no dia 16 de julho.

Sem previsão de chuva para esta semana, o Inmet alerta para os riscos da baixa umidade do ar, resultado da alta pressão. Entre as recomendações estão a atenção redobrada com focos de incêndio florestal e cuidados com a saúde, como ressecamento do aparelho respiratório e da pele.