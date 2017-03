Com anÃºncios grÃ¡tis site facilita compra, venda e aluguel de imÃ³veis rurais

Variedades Com anúncios grátis site facilita compra, venda e aluguel de imóveis rurais

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Mato Grosso do Sul ganha um novo recurso quando o assunto é venda e aluguel de propriedades rurais. O portal Chácaras Aqui disponibiliza um serviço de exposição de imóveis como chácaras, fazendas, haras, tornando-se uma fonte de pesquisa indispensável a quem vai vender, alugar ou comprar uma propriedade rural.

Um portal orgulhosamente sul-mato-grossense que surge com o desafio de desenvolver oportunidades de mercado aos interessados em vender, comprar ou alugar uma chácara.

Diferencial

A Chácaras Aqui se diferencia de outros portais por dois motivos. É o primeiro portal voltado exclusivamente para propriedades rurais, tanto para grande quanto pequenas áreas. E segundo que a Chácaras Aqui é aberta para todas as pessoas, não é preciso ser corretor ou imobiliária para poder anunciar sua área rural. O proprietário, pessoa física, consegue fazer o cadastro e anuncio de sua propriedade, tudo de maneira bem simples e rápida.

Como surgiu

O portal surgiu quando proprietários rurais de Campo Grande sentiram uma falta no mercado de um serviço especializado em venda e locação exclusivamente de áreas rurais, então surgiu a vontade de ter um veículo direcionado à esse mercado e que estivesse disponível livremente na internet, facilitando a busca.

Quem pode anunciar

Qualquer pessoa que se cadastre, tanto o proprietário particular, quanto imobiliárias e corretores podem anunciar uma área rural. O sistema de cadastro do imóvel é bem simples, onde o próprio anunciante coloca as fotos, valores e informações sobre sua propriedade. Comprador e vendedor têm total controle em suas transações, decidindo juntos a melhor forma de fechar negócio.

Vantagens

• FÁCIL DE ANUNCIAR - Sistema de cadastro de imóveis simplificado

• ANÚNCIOS GRÁTIS - Você não é cobrado pelo número de anúncios

• CONTROLE TOTAL - Negociação direta entre o cliente e anunciante

• PÚBLICO SEGMENTADO - Quem acessa o site já está a procura de imóveis rurais

Para conhecer o portal acesse o site www.chacarasaqui.com.br ou acompanhe no Instagram @chacarasaqui e no Facebook.

Rua Domingos Jorge Velho, n? 445. Campo Grande - MS

(67) 3301-7058