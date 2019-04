Abuso sexual infantil Com apoio de psicólogos e capelães, Maio Laranja ajuda no combate ao abuso sexual infantil O objetivo da campanha é orientar as crianças e adolescentes sobre o que é abuso sexual, como prevenir e denunciar

O deputado estadual Herculano Borges, preocupado com o número crescente das notificações de abuso sexual e estupro de vulnerável em Mato Grosso do Sul, foi autor da Lei n° 5.118 instituída no calendário estadual como “Maio Laranja - Contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes”.

O mês foi escolhido com o objetivo de alinhar ações com o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado em 18 de maio.

O objetivo da campanha é orientar as crianças e adolescentes sobre o que é abuso sexual, como prevenir e denunciar este tipo de crime que aumenta a cada ano. Com o objetivo de dar maior amplitude às ações, serão realizadas palestras em todo estado, em parceria com a Capelania Escolar e psicólogos.

Além disso, será disponibilizado conteúdo digital com linguagem apropriada para crianças pequenas, adolescentes e vídeo-aula para qualquer adulto que tenha interesse em adquirir conhecimento e defender esta nobre causa.

“A expectativa para a campanha deste ano é muito positiva, pois além da parceria do Projeto Nova, que vem desde o ano passado, confirmamos outras importantes, como da Capelania Escolar, psicólogos, secretarias de educação e câmaras de vereadores do nosso estado. Com certeza a abrangência será bem maior do que na edição de 2018”, disse Herculano.