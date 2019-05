UCDB Com atividades recreativas e contação de histórias, Dia Internacional do Brincar é celebrado na Cató

Em alusão ao Dia Internacional do Brincar, comemorado na terça-feira (28), acadêmicos do curso de Pedagogia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em parceria com o projeto de extensão “Letras: Artes e Ciência” e com o Laboratório Interdisciplinar das Licenciaturas (Labinter), promoveram atividades esportivas, pintura facial, contação de histórias e dança para as crianças.

Realizada no saguão do bloco B do campus Tamandaré, a ação envolveu alunos de todos os semestres do curso e, cada um, trabalhou um tema diferente com o público — entre eles estavam presentes o movimento corporal relacionado a promoção da saúde, além de recreações voltadas para o aprendizado como jogos matemáticos.

“Nosso intuito foi aproximar a experiência do brincar dos acadêmicos para que eles consigam vivenciar e celebrar a infância. Essa é uma maneira de garantirmos que os nossos futuros pedagogos compreendam a importância de atividades recreativas para o desenvolvimento das crianças”, pontuou a coordenadora do curso de Pedagogia da Católica, Ana Paula Gaspar Melim.

Segundo a professora Suelen Regina Patriarcha Graciolli, coordenadora do Labinter, a ação apresentou para a comunidade acadêmica atividades que são trabalhadas com os acadêmicos em sala de aula e também na extensão a partir de várias perspectivas diferentes. “Uma delas é justamente a brincadeira associada com a literatura. É uma forma dos alunos valorizarem o momento da infância das crianças e terem uma formação mais completa”, esclareceu a docente.

Para o acadêmico do 5° semestre de Pedagogia, Henrique Rezende Untem, de 23 anos, comemorar o Dia Internacional do Brincar é de grande importância. “É uma forma de conseguirmos entender a influência das brincadeiras para as crianças, especialmente, daquelas que envolvem a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. A brincadeira auxilia o desenvolvimento motor e afetivo dos pequenos, por exemplo”, frisou Henrique.

