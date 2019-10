Com batismo em aeronave, Passaredo inicia operaÃ§Ã£o entre Dourados e SP

Transporte Aéreo Com batismo em aeronave, Passaredo inicia operação entre Dourados e SP

'Batismo' ocorreu na tarde de ontem em Dourados Foto: Divulgação/Aeroporto de Dourados

A Passaredo Linhas Aéreas retomou as operações em Dourados na tarde de domingo (27/10). A companhia passa a atuar na rota entre a maior cidade do interior sul-mato-grossense ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP).

Antes, o trajeto realizado pela empresa ao Estado vizinho era até Guarulhos (SP).

Por volta das 14h o avião ‘Jaçanã’ chegou ao Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira e recebeu o tradicional ‘batismo’ do Corpo de Bombeiros.

Às 16h30 foi inaugurado oficialmente o novo trajeto com a presença de autoridades. O embarque ocorreu momentos depois e aproximadamente 40 pessoas estiveram no voo. O trajeto entre as duas cidades dura em torno de 2h.

A Passaredo operará com duas frequências diárias, a mesma quantidade da Azul Linhas Aéreas, que também atua no município.

De acordo com o diretor do Aeroporto de Dourados, Juliano de Almeida Domigos, a expectativa é que o número de embarques e desembarques dobre nos próximos meses. Atualmente a média de circulação de passageiros no local é de 6 mil pessoas mensais.

Em março, a Gol Linhas Aéreas anunciou o início da operação na cidade.

Horários

A Passaredo atuará com aeronaves modelo ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros em duas frequências diárias entre o Francisco de Matos Pereira e Congonhas.

As saídas de Dourados ocorrem às 6h com chegada em Congonhas às 9h20 (horário de Brasília) e às 16h45 (MS) com chegada prevista para 20h (de Brasília).

A partir de São Paulo, o retorno ocorre sempre às 12h40 (de Brasília) com chegada às 13h45 (MS) e às 21h40 (de Brasília) com chegada às 22h55 (MS).