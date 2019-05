CLIMA Com belo nascer do Sol, dia pode ser chuvoso em MS Confira o clima para a Capital e interior

Foto: Tero Queiroz

Uma manhã agradável na Capital sul-mato-grossense, essa segunda-feira (06), começa com nascer do Sol de encher os olhos de beleza.O céu com algumas nuvens anuncia um dia que pode ser chuvoso. Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima fica na casa dos 22°C em Campo Grande a máxima pode atingir os 33°C, há possibilidades de chuva.

Os municípios de Sidrolândia, Rochedo, Corguinho, Bandeirantes e Camapuã, terão máxima de 34°C e pode chover à tarde.

Fátima do Sul, Ponta Porã, Dourados, Amambai, Antônio João e Juti, terá dia de céu parcialmente nublado. Há previsões de pancadas de chuva no período da tarde nessas regiões. A mínima será de 23°C e a máxima de 34°C.

Pode chover também em Bonito, Bodoquena, Bela Vista, Jardim, Nioaque, Três Lagoas, Cassilândia, Paranaíba, Costa Rica e Paraíso das Águas, à tarde. A máxima também poderá chegar aos 34°C.