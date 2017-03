Com bolsas de R$ 1,8 mil, MPE-MS abre 200 vagas para estÃ¡gio

Oportunidade Com bolsas de R$ 1,8 mil, MPE-MS abre 200 vagas para estágio

O MPE-MS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul) lançou nesta sexta-feira (17) o edital de um processo seletivo para estagiários, dos níveis superior (graduação e pós-graduação) e nível médio regionalizante. As inscrições começam na próxima segunda-feira (20) e vão até o dia 8 de maio.

Estagiários da pós-graduação terão direito a uma bolsa de R$ 1,8 mil, cumprindo uma carga horária de 30 horas semanais.

Estagiários dos cursos de graduação terão bolsa de R$ 855,50, cumprindo 25 horas semanais. Os estagiários de Direito terão uma bolsa menor, de R$ 743,91, por trabalharem apenas 20 horas semanais.

Os estagiários do ensino médio profissionalizante trabalharão 20 horas semanais também e terão direito a uma bolsa de R$ 648,88.

O número de vagas para o concurso depende do município e do nível do candidato. Os candidatos de nível médio profissionalizante só poderão trabalhar em Campo Grande, e irão compor cadastro de reserva.

Também poderão se candidatar apenas para a Capital os candidatos de nível superior graduação. Serão 53 vagas ao todo para os diferentes cursos, a maioria para Direito e Administração, mais cadastro de reserva.

Já os candidatos de nível pós-graduação em Direito poderão se candidatar para vagas em 59 municípios em diferentes regiões do Estado. Serão ao todo 168 vagas além do cadastro de reserva, sendo que 89 são para Campo Grande e 16 para Dourados.

Os candidatos de nível pós-graduação de outras áreas não tem número de vagas definidas, e poderão compor cadastro de reserva para a Comarca de Campo Grande.

As provas acontecerão no dia 28 de maio, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Jardim e São Gabriel do Oeste. Os locais e horários das provas ainda serão definidos em novo edital.

Há reserva no seletivo de 10% do total de vagas ao estudantes que se declararem com deficiência. Também serão reservadas 20% das vagas a cotistas negros e 3% para índios.

O edital completo do processo seletivo, com o conteúdo programático das provas pode ser consultado no Diário Oficial do MPE-MS, entre as páginas 6 e 29. (Com assessoria).