Com chegada de onda de calor, tempo em MS não muda muito e segue com sol e chuvas isoladas

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul, nessa quinta-feira (31.01), é de sol e calor. Pode chover em áreas isoladas do Estado, especialmente no noroeste, oeste e sul, conforme informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 90%, conforme a região, e os ventos terão intensidade entre fraca e moderada.

As temperaturas ficarão altas com a chegada de uma onda de calor que pode durar até o fim de semana, em pelo menos 25 cidades do Estado, segundo o Inmet.

Em Campo Grande há previsão de chuva isolada só no período da tarde e o calor deve chegar a 34°C. Em Três Lagoas não chove e a máxima prevista é de 36°C. Em Dourados o tempo deve ser de sol e calor (36°C), com chuvas em áreas isoladas à tarde.