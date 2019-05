2ª EDIÇÃO Com churrasqueiros famosos e carne à vontade, Pantanal Steak Festival acontece em maio Shopping Bosque dos Ipês realiza a maior churrascada do Mato Grosso do Sul, preparada por assadores renomados

Acontece nessa sábado (04), a 2ª edição do Pantanal Steak Festival do Shopping Bosque dos Ipês, já considerada uma das maiores churrascada de Mato Grosso do Sul, o evento terá sete horas de duração, das 11h às 18h, vinte churrasqueiras e 2,8 toneladas de carne, será realizado no estacionamento do Shopping em Campo Grande

Pensado para os fãs de churrasco, ao comprar o ingresso o cliente terá direito a comer a vontade durante toda tarde de sábado.

A estimativa de público para o evento é de 3,5 mil pessoas, grandes assadores devem estar comandado as churrasqueiras, confirmados os nomes de: Joana e Aline, do canal Churrasdelas e Hélvecio Maciel, que estão de volta após participarem da 1ª edição desse mesmo festival; ainda estarão presentes o paulistano Hugo Rodas, Rodrigo Carneiro, mais conhecido como Tenente, veterano nos eventos de churrasco pelo Brasil, Daniel Grandi participante da 3ª edição da BBQ Brasil, entre outros churrasqueiros nacionais e locais que também participaram de grandes competições de culinária e gastronomia no país.

O evento é no formato open meat (churrasco à vontade), e terá duas comitivas, a de Caribéu e Carreteiro, e 18 estações de carne, com vários tipos de cortes com diversidade técnica, terá linguiça na brasa; chorizo/ancho; costela de porco; maminha; prime rib; filé mignon suíno; costela janela; brisket; porco, jacaré, cordeiro e frango inteiro; denver steak; pacú; picanha; coração de frango; buffalo wings e fraldinha. As guarnições acompanharão os cortes de carnes, além de cerveja Eisenbahn, refrigerante, suco e água. A churrascada terá ainda, um espaço kids e workshops.

A 2ª edição do Pantanal Steak Festival é patrocinada pela Perdigão, UASS PJC- Universidade Autônoma San Sebastian/Pedro Juan Caballero, Unimed, MS Gás e Hotel Deville.

ASSADORES

Participantes da 1ª edição do Pantanal Steak Festival, Joana e Aline, são fundadoras do canal Churras Delas. Elas são especialistas em carnes por formação, e encontraram no churrasco a oportunidade de unir todas as paixões do pasto até a mesa de quem saboreia as carnes preparadas por elas. As profissionais foram participantes do BBQ Brasil, o reality show do SBT, sendo Joana a vice-campeã.

Especialista em carnes vermelhas e exóticas de caça, o chef Helvécio Maciel irá trazer todo o conhecimento adquirido, com várias técnicas e combinações inusitadas de ingredientes e temperos, fazendo sua própria releitura em uma cozinha contemporânea em eterna evolução. O chef também participou da 1ª edição do evento.

No currículo do chef paulistano, Hugo Rodas, se destacam o estágio no EPICE em São Paulo, um dos maiores restaurantes da América Latina, além de uma passagem por Aroma, em Roma, restaurante premiado com estrela Michelin e pelo Malabar, no Peru.

Conhecido como Tenente, Rodrigo Domingues é natural de São Paulo e se envolveu com a gastronomia quando adolescente e nunca mais largou. O chef, já participou do Masterchef e é hoje, o proprietário de uma empresa de catering, se especializando em pitmaster e assador. Tenente é vencedor do melhor Pulled Pork no Pit Master Brasil e segundo colocado na categoria geral. Participou de eventos de churrasco como Bárbaros, Churrascada, Fervo, Bastards, Nelore do Golias, Festival BBQ Secrets, BBQ Beer Fest, cozinhando em sua própria estação ou auxiliando chefs renomados.

Daniel Grandi foi participante da terceira edição do BBQ Brasil, que lhe conferiu uma experiência única. Daniel se tornou Pitmaster e também é CJB (Certified Judge Barbecue) pela KCBS (Kansas City Barbeque Society). Hoje, o churrasco além de paixão, tornou-se profissão. O chef está sempre participando de eventos pelo Brasil, com um único e simples objetivo: entregar ao próximo uma experiência única com o churrasco.

PROMOCIONAL

Para adquirir o ingresso do evento, o cliente deverá realizar compras nas lojas participantes do Shopping Bosque dos Ipês, juntar os cupons até completar R$ 200. O consumidor deverá se dirigir à loja de troca, localizada no 2º piso, próximo à Praça de Alimentação, tendo em mãos os comprovantes fiscais, apresentar aos funcionários responsáveis pelo atendimento e trocar o ingresso com desconto no valor de R$ 40. Garantindo o ingresso de segunda a sexta-feira é possível trocar por dois convites para a churrascada. Sábados e domingos apenas um ingresso. O valor do ingresso é R$ 200 a meia entrada R$ 100.

Segundo o coordenador de Marketing do Shopping Bosque dos Ipês, Diogo Salgado, a 2ª edição do Pantanal Steak Festival foi um pedido do público. “A carne é a grande paixão do sul-mato-grossense e nesta edição iremos oferecer aos nossos clientes outros tipos de carnes e cortes e formas de preparo com chefs churrasqueiros nacionais e regionais. Prometemos fazer desta edição, a melhor!”, disse.

SERVIÇO

2º Edição Pantanal Steak Festival

Data: 4 de maio (sábado)

Horário: 11h às 18h

Local: Estacionamento (Acesso C) - Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

Ingresso: A cada R$ 200 em compras + R$ 40 em dinheiro é possível garantir dois ingressos de segunda a sexta-feira. Sábados, domingos e feriados um ingresso. O valor do ingresso é R$ 200 a meia entrada R$ 100. Os clientes podem trocar os cupons até o dia 4 de maio.

Mais informações: (67) 3304-5555.