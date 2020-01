Ciúmes Com ciúmes, mulher esfaqueia marido e foge Homem foi atingido no tórax

Um homem de 46 anos foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira (17) na cidade de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. A suspeita de cometer o crime é esposa da vítima que tem 47 anos de idade. Ela não foi localizada pela polícia.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu na residência do casal. O homem foi levado ao hospital no Centro de Sidrolândia com ferimento no tórax. Ele contou aos policiais militares que a esposa estava com ciúmes de uma mulher e desferiu a facada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia e será investigado.