Com ciúmes, mulher queima marido com ferro de passar em Campo Grande

Com ciúmes do marido, uma mulher de 33 anos, agrediu o homem com um ferro de passar roupas. Eles moram na área rural de Campo Grande e tinham um relacionamento de oito meses. O homem registrou boletim de ocorrência nesta segunda-feira (20).

O marido relatou que na noite deste domingo (19) o casal teve uma discussão por causa de ciúmes. Durante a discussão, a mulher agrediu o marido. No sábado (18), ele contou que a esposa o queimou na perna com um ferro de passar.

O homem, de 34 anos, também relatou na delegacia, que a mulher durante outra briga do casal, puxou a direção do veículo dele que estava em movimento, onde quase causou um acidente na BR-163, saída para São Paulo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.