AACC/MS Com cura em 70% dos pacientes, AACC/MS completa 20 anos Instituição atende todo Estado com 56 colaboradores e 340 voluntários

Com 70% de índice de cura no câncer em crianças e adolescentes de Mato Grosso do Sul, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) completa 20 anos no mês de março. Estatística estava em 10% de resolutividade dos casos em 1998, antes da criação da instituição.

Com 56 colaboradores e 340 voluntários, a AACC/MS recebe as famílias em que a criança teve diagnóstico de câncer. A assistência é gratuita e nela estão inclusos estadia, alimentação, transporte, distribuição de cestas sociais e garantia de direitos, com acompanhamento da equipe multidisciplinar e tratamento.

A instituição tem 52 hospedagens para famílias do interior do Estado, que vem para passarem pelo tratamento no Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (Cetohi), do Hospital Regional Rosa Pedrossian.

Conforme a AACC/MS, os números em 1998 eram desesperadores. Sem um centro de tratamento especializado, os oncologistas relatam que apenas 10% dos casos diagnosticados e tratados no Estado alcançavam a cura. Com a fundação do Cetohi e da instituição, localizada na Avenida Ernesto Geisel, o panorama mudou. Hoje o índice de cura no Estado alcança 70%.

Segundo Marcelo dos Santos Souza, oncologista pediátrico, chefe e um dos fundadores do Cetohi, desde a fundação da AACC/MS, quase se erradicou o número de abandono de crianças em tratamento de câncer, além da elevação significante das taxas de cura. “A partir daí só tivemos conquistas. Além do espaço próprio, há atuação da equipe multiprofissional composta por médicos, psicólogos, assistente social, fisioterapeuta, dentista, enfermeiros, voluntariado, nutricionista e técnicos de laboratório”, detalha.

Em conjunto, a AACC/MS e o Cetohi assistiram no ano passado 556 crianças e adolescentes, 356 internações, 7.567 hospedagens, gerando 21.187 atendimentos da equipe multidisciplinar, 37.837 refeições e distribuição de 373 cestas básicas.DOAÇÕES

Com todo trabalho voluntário e gratuito às famílias e pacienets, a AACC/MS tem um gasto mensal de aproximadamente R$ 250 mil. E para manter a instituição aberta e trabalhando, ações para arrecadar doações são feitas durante todo o ano. “São três grandes eventos anuais, além de outros esporádicos para captarmos recursos. Recebemos também apoio da prefeitura e do Estado. Mas podemos dizer que 90% são ações próprias e tudo é revertido para a associação”, explica Mirian Comparin Correa, presidente da AACC/MS.

Quem quiser ajudar, pode acompanhar as ações da AACC/MS pelo site, redes sociais ou visitar a sede na Avenida Ernesto Geisel, número 3.475, no Bairro Orpheu Bais. “Nós precisamos muito da ajuda da população, comparecendo em nossos eventos, comprando em nossos bazares, tornando-se uma empresa parceira, realizando doações, atendendo nossas operadoras de telemarketing e sendo nosso voluntário”, concluiu.