Com custo de R$ 3,7 milhÃµes, concurso da PM e Bombeiros terÃ¡ 650 vagas

Oportunidade Com custo de R$ 3,7 milhões, concurso da PM e Bombeiros terá 650 vagas 'Os editais serão divulgados entre terça-feira (dia 3) e quarta-feira (dia 4)'

O planejamento é para fazer concurso para as carreiras militares todo ano Foto: Reprodução/Página Brazil

O governo de Mato Grosso do Sul vai contratar a Fapems (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul) para promover os concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, por R$ 3,7 milhões.

No Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (28), a secretaria de Administração e Desburocratização divulgou a dispensa de licitação, cujo objeto é contratar a Fundação.

A concorrência terá 650 vagas, das quais 450 são da PM e 200 dos Bombeiros. Os editais serão divulgados entre terça-feira (dia 3) e quarta-feira (dia 4), de acordo com o secretário de Administração, Carlos Alberto Assis.

"O governador assinou ontem, (terça-feira, 27, os editais), estou fazendo alguns ajustes e publico entre terça e quarta-feira da semana que vem", revelou o secretário.

De acordo com ele, a dispensa de licitação é válida neste caso. "E a Fapems tem notório saber na área. Fizemos uma tomada de preços, ouvimos cinco empresas e a que se enquadra mais é contratada".

Os concursos da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e da Polícia Civil foram promovidos pela Fundação.

Vagas Para o Corpo de Bombeiros serão destinadas 23 vagas do Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Combatentes; 153 vagas do Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças; 12 vagas do Quadro de Oficiais de Saúde e 12 vagas do Quadro de Oficiais Especialistas.

Na Polícia Militar serão 50 vagas do Curso de Formação de Oficiais; 388 vagas do Curso de Formação de Soldados e 12 vagas do Quadro de Oficiais de Saúde.

Os interessados em concorrer às vagas deverão possuir até a data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18 anos completos e, no máximo, 30 anos completos para o Curso de Formação de Soldados e de Oficiais Combatentes. Para ingresso nos quadros de Oficiais de Saúde e de Oficiais especialistas de ambas as corporações, os candidatosdeverão possuir a idade máxima de 34 anos. (Com CG News)