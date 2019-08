Black Friday Com descontos de até 50%, Black Friday deve movimentar fronteira mesmo com dólar alto A promoção acontece em 150 lojas em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero

Com descontos de até 50% nos produtos, a Black Friday Fronteira foi lançada nesta sexta-feira (16) e será realizada em setembro em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. A promoção acontece em 150 lojas nos dois países e, mesmo com o dólar nas alturas, os preços devem ser atrativos.

A Black Friday Fronteira será realizada nos dias 5, 6, 7 e 8 de setembro no Paraguai, e do lado brasileiro entre os dias 5 e 7 de setembro. O presidente do Sistema Comércio Mato Grosso do Sul, Edison Araújo, afirmou que o incentivo a esse tipo de evento deve ser constante, pois com a vinda de turistas entre as cidades da fronteira e, consequentemente, todo o comércio que está no percurso até a região recebe visitante. “Devemos lembrar que na última edição, os hotéis de Ponta Porã ficaram lotados e houve um incremento de mais de R$ 50 milhões de dólares durante os dias da campanha, sendo a amostragem do IPF-MS”.

O presidente da Câmara de Indústria, Comércio Turismo e Serviços de Pedro Juan Caballero, Alejandro Benitez Aranha, afirma que mesmo com o dólar alto, os preços estarão atrativos. “Além dos empresários terem diminuído a margem de lucro, os valores dos produtos estão valendo a pena por causa dos incentivos fiscais. Há um regime especial para as vendas aos turistas”.

Um exemplo é o valor de um JBL 23 estará por R$ 200, em média, enquanto no Brasil o preço praticado é de R$ 369. Um drone modelo Magic Pro que custa R$ 5.800 aqui no Brasil e durante a Black Friday será vendido, em média, por R$ 3.900, adiantou a assessoria. “Os empresários abraçaram a ideia da promoção e aqueles que praticaram fraudes nos preços foram excluídos da campanha”, afirma Alejandro.