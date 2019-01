Lava Jato Com direito a show sertanejo, presos da Lava Jato tiveram festa de fim de ano na cadeia Bruno César e Leandro se apresentou em todas as alas do presídio, incluindo a dos condenados da Lava Jato

Com direito a pedido de música, presos da Lava Jato tiveram festa de fim de ano com direito a show de dupla sertaneja. Os presos do Complexo Médico-Penal (CMP), na região metropolitana de Curitiba, tiveram direito a salgados como esfirras, bolo de goiabada e refrigerante. As informações são da Folha de São Paulo.

Segundo a publicação paulista, a dupla sertaneja Bruno César e Leandro se apresentou em todas as alas do presídio, incluindo o local onde estão presos os condenados da Lava Jato. A Folha afirmou que as celas foram abertas e os detentos puderam pedir canções sertanejas clássicas.

Quem organizou a festa foi o Conselho da Comunidade, que trabalha com 11 presídios no Paraná. estão Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT, e Aldemir Bendine, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras tiveram direito ao show particular.