Crescimento populacional Com economia em expansão, Mato Grosso do Sul ganhou 30 mil novos habitantes em um ano

Foto: Edemir Rodrigues

Em um ano, 30 mil novas pessoas escolheram Mato Grosso do Sul para morar. Números atualizados do IBGE mostram que a população do Estado chegou a 2,713 milhões de habitantes em 2017, com média de crescimento maior que a nacional.

Em números relativos, Sidrolândia é o município que se destaca no crescimento populacional. Os dados mostram que de 2016 para 2017, a cidade ganhou 1600 novos moradores e em seis anos o número saltou de 43564 para 54575, num total de 11 mil habitantes a mais.

A localização privilegiada, a 70 km da Capital, e a chegada de indústrias de médio e grande porte, fazem de Sidrolândia um município em pleno desenvolvimento econômico. Os números de crescimento habitacional mostram que o trabalho de diversificação da matriz econômica a abertura de novas frentes de trabalho, feito pelo Governo do Estado, têm refletido nas cidades.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, destaca que a chegada de novos habitantes ressalta a necessidade de investir no crescimento do mercado de trabalho, com a vinda de novas indústrias, fortalecimento das micro e pequenas empresas e expansão da agricultura familiar.

Outras cidades se destacam como Ponta Porã que viu a população crescer em 1428 novos habitantes e Maracaju que ganhou 952 moradores em um ano. Entre as pequenas, Nova Alvorada do Sul aumentou em 555 habitantes sua população e Terenos, com 468 moradores.

Destaques

Sidrolândia é a quarta do Estado em termos habitacionais, perdendo para Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Não por acaso as três primeiras concentram os maiores PIBs (Produto Interno Bruto) de Mato Grosso do Sul, mostrando que o nível de atividade econômica é responsável, em outras coisas, como instrumento de atração de novos habitantes.

Por ser Capital, Campo Grande é a primeira no ranking de crescimento populacional, com 10228 novos moradores em um ano. Seguida por Dourados, com 2583 novos e Três Lagoas com 1916 residentes a mais de 2016 para 2017. O crescimento da população de um ano para outro aponta para uma atração de pessoas em busca de novas oportunidades no Estado.

Entretanto, o destaque negativo de redução da população ficou para Novo Horizonte do Sul, com redução absoluta de 767 habitantes, o que em termos relativos representou queda de 15,53% de 2016 para 2017.