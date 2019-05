Otávio Trad Com emenda de Otávio Trad Cotolengo adquire novos utensílios de cozinha

Na manhã desta sexta-feira (3), o vereador Otávio Trad (PTB) visitou o Cotolengo Sul-Mato-Grossense para verificar a aplicação dos recursos destinados por ele por meio de emenda parlamentar no ano de 2018.

Com recursos oriundos da emenda de autoria do parlamentar, a instituição adquiriu oito jogos completos de mesa e cadeira e utensílios de cozinha, como caçarolas, assadeiras, frigideiras, panelas, entre outros. Os utensílios servirão para substituir antigos já desgastados pelo uso e também permitirão ampliação dos serviços.

Durante visita, Otávio destacou a importância do trabalho realizado pelo Cotolengo para sociedade campo-grandense. “É uma instituição de credibilidade, que desenvolve um excelente trabalho com as crianças que atende, por isso, pra nós é gratificante poder colaborar por meio das emendas parlamentares.”

Cotolengo Sul-Mato-Grossense

Fundada em 20 de Julho de 1996 em Campo Grande, o Cotolengo Sul-Mato-Grossense atende crianças com paralisia cerebral grave vindas de famílias carentes. Atualmente, pouco mais de 100 meninos e meninas com idades até 22 anos recebem atendimentos específicos como fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, assistente social entre outros voltados para proporcionar conforto e qualidade de vida aos pequeninos.