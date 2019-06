Vereador William Maksoud Com emenda destinada, vereador consegue auxiliar 250 crianças

Anualmente, os vereadores recebem emendas de fundos de investimentos que são destinadas a instituições cadastradas na Secretaria de Assistência Social e na Saude. Em 2018, o vereador William Maksoud destinou 5 mil reais ao Movimento de Apoio Social de Campo Grande (MASC).

Segundo o presidente do MASC, Zé do Anache, com a emenda foi possível comprar fraldas infantis que já estão sendo entregues para as famílias. “Com a emenda que foi destinada nós conseguimos atender cerca de 250 crianças”, relata.

O Movimento atende crianças especiais e dá suporte às famílias carentes. O presidente explica que existe um curso de Geração de Renda, além da distribuição de alimentos que ocorre duas vezes por semana. “Nas terças-feiras entregamos alimentos para pessoas dos 16 aos 59 anos. E às sextas-feiras atendemos pessoas acima dos 60 anos, ou seja, em torno de 30 famílias”.

O vereador ressalta a importância dessas emendas. “A emenda parlamentar melhora a qualidade do serviço e nos permite acompanhar de perto o atendimento. O MASC é um projeto bonito e tem um cunho social importante”, elogia.

Neste ano, o vereador destinou novamente emenda à instituição no valor de 6 mil reais que será revertida para compra de cadeiras de rodas.