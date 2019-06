Advogado de Neymar Com envelope nas mãos, advogado de Neymar se reúne com delegada em São Paulo

André Felipe Tanabe, um dos advogado que representa Neymar no inquérito de suposto estupro, foi até a 6ª Delegacia da Defesa da Mulher, em São Paulo, nesta terça-feira (4). O defensor chegou munido de um envelope branco e ficou reunido com a delegada responsável pelo caso por cerca de 40 minutos.

O profissional atua na defesa do jogador junto com Davi Tangerino. Conforme noticiado pela Uol Esportes, Tanabe chegou na unidade policial às 13h45 e foi embora às 14h25 sem falar com a imprensa.

Ainda que bastante procurado pelos jornalistas que fazem plantão na Delegacia, o profissional explicou que não daria declaração sobre o caso e que o inquérito corre sob sigilo de justiça.

Denúncia

A mulher, de 26 anos, registrou um Boletim de Ocorrência acusando Neymar de estupro. A modelo contou aos policiais que o jogador foi ao seu encontro visivelmente alterado e manteve relação sexuais sem seu consentimento, no dia 15 de maio, em Paris. Para se defender das acusação, o craque divulgou nas redes sociais uma suposta conversa entre os dois e disse que “foi vítima de uma armadilha”.