Alimentos saudáveis Com feira orgânica prefeitura estimula consumo de alimentos saudáveis

O consumo dos produtos orgânicos é uma das prioridades da administração municipal e para estimular o consumo desses produtos a Prefeitura de Campo Grande promove às quartas-feiras a feira desses produtos na Praça do Rádio Clube e aos sábados a feira se repete no estacionamento do Paço Municipal.

De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), Abrahão Malulei Neto, a produção e o consumo de alimentos saudáveis cada vez mais tem despertado o interesse da sociedade devido às características nutricionais adequadas para a melhoria da saúde do consumidor.

“O consumo de produtos saudáveis de forma consciente deve ser estimulado, sendo necessário, para isso, melhorar o acesso ao conhecimento e informações sobre as possibilidades da Agroecologia como base para novas relações de produção e consumo”, frisou.

O produtor de hortaliças, Vanderlei Azambuja Fernandes trabalha na Feira do Paço Municipal há mais de dez anos, todos os sábados das 6 às 9 horas da manhã.

“Nossos produtos são orgânicos e com certificados e é ótimo para o consumo porque a gente mesmo que produz e vem comercializar. Aqui tem uma clientela muito boa e vem aumentando. Acho uma feira ótima para nos e para os consumidores”, finaliza Vanderlei.

João Duarte da Sedesc, explica que a importância da feira está na oportunidade do produtor vender diretamente seu produto. “A demanda está crescendo e as qualidades dos produtos são de boa qualidade. Nas feiras da Praça do Rádio e do Paço Municipal o pequeno produtor vende e os recursos são levados investir em suas propriedades”, frisa João.

Com orientação em princípios de sustentabilidade, a interface de consumo e produção deve ser discutida com o objetivo de que, ao longo do processo de desenvolvimento econômico, a sociedade assuma hábitos de consumo consciente.

Por outro lado é importante que o setor produtivo desenvolva sistemas de produção bens e serviços compatíveis com a sustentabilidade, visando a melhoria da qualidade de vida em todas as dimensões.

Dona Catarina Bassualdo frequenta as feiras da Praça do Rádio Clube e do Paço Municipal e aconselha os consumidores chegar um pouco mais cedo.

“Eu tenho uma neta de dois anos e ela consome somente produtos orgânicos e eu faço questão de comprar estes produtos para ela e para mim também por ser mais saudável”.