Trânsito Com feriado na semana, Detran terá atendimento diferenciado em MS

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que nesta terça-feira (13) apenas a Agência de Trânsito de Porto Murtinho não terá atendimento ao público. Na quinta-feira (15), todas as Agências do Detran-MS estarão fechadas, devido ao feriado nacional de Corpus Christi.

Já na sexta-feira (16), somente as agências de Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Jardim, Batayporã, Terenos e Novo Horizonte do Sul, não terão atendimento, conforme determinação do Governo do Estado, que decretou ponto facultativo no dia 16 de junho nos municípios onde terça-feira, dia 13 de junho, é considerado feriado.

Ressaltamos que os demais municípios atenderão normalmente na sexta (16) e na segunda-feira (19) o atendimento ao público volta ao normal em todas as Agências de Trânsito. Em casos de dúvidas, a população pode entrar em contato com o órgão pelos telefones 154 na capital e (67) 3368-0500 demais localidades.